Ciné-rencontre Le secret du loup Cinéma Le Hublot Le Croisic

Ciné-rencontre Le secret du loup

Cinéma Le Hublot 4 rue du Traict Le Croisic Loire-Atlantique

Début : 2025-11-11 20:30:00

2025-11-11

1h00 De Deturche Baptiste Documentaire

Sur le continent africain, en Éthiopie, il existe une région où la terre s’est soulevée à plus de 3600m d’altitude. Là-haut, il y a un plateau, l’Abyssinie. Et sur ces hauteurs vit l’espèce de canidé la plus rare du monde le Loup d’Éthiopie. Dans le sillage d’un photographe engagé pour la préservation de cette espèce nous partons à la rencontre de ce monde d’altitude où les derniers loups vivent. En plus d’être rare, d’avoir évolué loin de ses cousins canidés et dans un environnement isolé, ce loup adopte un comportement inédit et rarement filmé il butine des fleurs ! Porté par la passion d’Adrien Lesaffre, le photographe, nous découvrons un monde discret, intime et le travail nécessaire de documentation photographique pour la conservation.

En présence du réalisateur Baptiste Deturche

Réservation par le site du Hublot, ou en caisse. .

