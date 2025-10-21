Ciné-Rencontre « Le Vivant qui se défend » Amphithéâtre Daure Caen

Ciné-Rencontre « Le Vivant qui se défend » Mardi 21 octobre, 19h00 Amphithéâtre Daure Calvados

Prix plein tarif : 5,50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-21T19:00:00+01:00 – 2025-10-21T22:00:00+01:00

Fin : 2025-10-21T19:00:00+01:00 – 2025-10-21T22:00:00+01:00

À l’amphithéâtre Pierre Daure, à l’université, esplanade de la paix,

Projection en avant-première du documentaire : « Le vivant qui se défend », long-métrage de Vincent Verzat, auteur de la chaîne youtube Partager c’est Sympa qui rassemble plus de 310 000 abonnés.

Le film retrace le cheminement personnel et sensible de Vincent, à la recherche d’un équilibre entre son militantisme et son amour de la nature, entre le combat et la contemplation.

Suivie d’une rencontre avec le réalisateur Vincent Verzat animée par le média Grand Format.

En collaboration avec le Café des images et l’Université de Caen, en présence du GONm et d’autres associations : le CPIE, Terre de liens, Caen au pied du mur, CREPAN, FNE Normandie.

19h Ouverture de la salle et présence des associations

20h Début du film

Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=dn03RXIkRcA

Billetterie en ligne : https://www.helloasso.com/associations/cafe-des-images/evenements/amphi-daure-le-vivant-qui-se-defend-rencontre-avec-le-realisateur

Contacts GONm : antoine.dumas@hotmail.fr & aurelien.schmidt@hotmail.fr

Projection du documentaire à l’amphi Daure