Ciné-rencontre Léa, la vie d’après ? Cinéma Agora Châteaulin

Après le succès de son premier documentaire, Léa Jamelot se penche sur la fin de sa carrière sportive dans Léa, la vie d’après ? . Une séance exceptionnelle aura lieu le jeudi 11 décembre à 20h30 au cinéma l’Agora de Châteaulin, avec un échange inédit avec l’athlète et le réalisateur Gilles Blaize.

Produit par La Belle Vie Media et coproduit avec France 3 Bretagne et les chaînes bretonnes, ce nouveau documentaire sera projeté avant sa sortie télévisée début 2026. Il plonge dans l’intimité de l’athlète et les défis liés à la reconversion, offrant un portrait sensible et authentique de ce moment charnière

Un film au cœur d’un moment charnière

Après le premier documentaire Léa de Nantes à Brest qui suivait la descente du canal de Nantes à Brest en kayak, ce second film explore la fin de carrière sportive et ses enjeux humains reconversion, perte de repères, nécessité de se réinventer et question identitaire, universelle chez les sportifs.

Pendant 16 ans, Léa Jamelot a fait partie de l’équipe de France de kayak, participant aux Jeux Olympiques de Rio et Tokyo, ainsi qu’à de nombreuses compétitions internationales. Suite à sa non-sélection pour les Jeux de Paris 2024, elle entame une réflexion profonde sur son avenir sportif et personnel.

Ce documentaire retrace ce passage délicat et souvent invisible, où l’on doit dire au revoir à une part de soi pour pouvoir écrire la suite.

Échange avec l’athlète et le réalisateur

À l’issue de la projection, le public pourra échanger avec Léa Jamelot et Gilles Blaize, pour mieux comprendre le parcours, les émotions et les choix qui accompagnent la fin d’une carrière de haut niveau. .

Cinéma Agora 5 Place de la Résistance Châteaulin 29150 Finistère Bretagne

