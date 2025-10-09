Ciné rencontre Les champs du coeur Pl. de la Libération La Réole

Ciné rencontre Les champs du coeur Pl. de la Libération La Réole jeudi 9 octobre 2025.

Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole Gironde

Tarif : 5.8 – 5.8 – EUR

Début : 2025-10-09
fin : 2025-10-09

2025-10-09

Assurer une production alimentaire de qualité, rémunératrice pour ceux qui la produisent, accessible au plus grand nombre ? Cette question sert de point de départ d’un tour de France de 15 agriculteurs/trices. Galères, solutions possibles, beauté du métier. Des témoignages touchants, sincères. A l’issue de la projection, des agriculteurs locaux viendront partager avec vous leur vision du monde agricole. Organisé en partenariat avec le centre de formation Beauséjour de Gironde-sur-Dropt.   .

Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 02 60  contact@cinerex-lareole.com

