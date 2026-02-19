Ciné-rencontre Les Coeurs verts Médiathèque Donville-les-Bains

Ciné-rencontre Les Coeurs verts

Médiathèque 2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains Manche

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06 22:00:00

2026-03-06

Un film d’Edouard Luntz 1966 avec l’acteur granvillais Eric Penet

Les Cœurs verts est un film réaliste qui raconte l’histoire de jeunes marginaux vivant dans les banlieues parisiennes des années 1960. Le film suit principalement un groupe d’adolescents livrés à eux-mêmes, en rupture avec la société, l’école et souvent leur famille.

Ces jeunes, parfois appelés blousons noirs , traînent dans les rues, commettent de petits délits et cherchent à affirmer leur identité dans un monde qui les rejette. Le film met en lumière leurs difficultés sociales pauvreté, manque de perspectives d’avenir, tensions familiales et exclusion.

Le film se distingue par son approche quasi documentaire et son regard humain sur une jeunesse souvent stigmatisée dans la France des années 1960.

Participation et rencontre de Jean-Pierre Fleury.

Réservation conseillée au 02 33 51 79 31. .

Médiathèque 2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 51 79 31 a.lemetayer@donville.fr

