Ciné-rencontre les doléances Granville 26 juin 2025 20:30

Manche

Ciné-rencontre les doléances Cinéma Le Sélect Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-26 20:30:00

fin : 2025-06-26 23:00:00

Date(s) :

2025-06-26

Les Piplettes font une lettre

Que vous lirez, peut-être

Si vous avez le temps.

Partout en France,

De Bretagne en Provence,

Les Français ont écrit leurs doléances

Pour exprimer leur souffrance

Qui devait être révélée

Dans un communiqué…

Et puis, Notre Dame a brûlé.

Aux oubliettes les doléances, abandonnées…

Un maire s’en est inquiété,

Une réalisatrice l’a écouté.

Ensemble, un documentaire ils ont réalisé.

A sa projection, vous êtes convié…

La réalisatrice, Hélène Desplanques, fera le déplacement pour expliquer la démarche autour du film ainsi que les actions et évènements qui ont suivi après sa sortie en salle en 2023.

Venez poser vos questions et partager votre expérience sur ce sujet, lors des échanges qui suivront la projection.

Cinéma Le Sélect

Granville 50400 Manche Normandie +33 6 38 50 32 59 contact.lpg@proton.me

English : Ciné-rencontre les doléances

The Piplettes write a letter

Maybe you’ll read it

If you have the time.

All over France,

From Brittany to Provence,

The French have written their grievances

To express their suffering

Which had to be revealed

In a communiqué…

And then Notre Dame burned.

Forgotten and abandoned…

A mayor worried,

A filmmaker listened.

Together, they made a documentary.

You are invited to the screening…

The director, Hélène Desplanques, will be on hand to explain how the film came about, and the actions and events that followed its theatrical release in 2023.

Come and ask your questions and share your experiences on this subject, during the discussions that will follow the screening.

German :

Die Piplettes machen einen Brief

Den Sie vielleicht lesen

Wenn Sie Zeit haben.

Überall in Frankreich,

Von der Bretagne bis zur Provence,

Die Franzosen haben ihre Beschwerden aufgeschrieben

Um ihr Leid auszudrücken

Das offenbart werden musste

In einer Pressemitteilung …

Und dann brannte Notre Dame ab.

In der Versenkung die Beschwerden, aufgegeben …

Ein Bürgermeister machte sich Sorgen,

Eine Regisseurin hörte ihm zu.

Gemeinsam haben sie einen Dokumentarfilm gedreht.

Zu seiner Vorführung sind Sie herzlich eingeladen…

Die Regisseurin Hélène Desplanques wird anreisen, um den Prozess rund um den Film sowie die Aktionen und Veranstaltungen zu erläutern, die nach der Veröffentlichung des Films im Jahr 2023 in den Kinos folgten.

Stellen Sie Ihre Fragen und teilen Sie Ihre Erfahrungen zu diesem Thema bei den Gesprächen nach der Vorführung.

Italiano :

Le Piplettes scrivono una lettera

Forse la leggerai

Se hai tempo.

In tutta la Francia,

Dalla Bretagna alla Provenza,

I francesi hanno scritto le loro rimostranze

Per esprimere la loro sofferenza

Che dovevano essere rivelate

In un comunicato stampa…

E poi Notre Dame è bruciata.

Dimenticata e abbandonata…

Un sindaco era preoccupato,

Un regista ascoltò.

Insieme hanno realizzato un documentario.

Siete invitati alla proiezione…

La regista, Hélène Desplanques, sarà presente per spiegare il processo che ha portato alla realizzazione del film e le azioni e gli eventi che hanno seguito l’uscita nelle sale nel 2023.

Venite a porre le vostre domande e a condividere le vostre esperienze su questo tema durante il dibattito che seguirà la proiezione.

Espanol :

Las Piplettes escriben una carta

Tal vez la leas

Si tienes tiempo.

Por toda Francia,

De Bretaña a Provenza,

Los franceses han escrito sus quejas

Para expresar su sufrimiento

Que tuvo que ser revelado

En un comunicado de prensa…

Y entonces Notre Dame ardió.

Olvidada y abandonada…

Un alcalde se preocupó,

Un cineasta escuchó.

Juntos, hicieron un documental.

Están invitados a la proyección…

La directora, Hélène Desplanques, explicará el proceso de la película y las acciones y acontecimientos que siguieron a su estreno en 2023.

Venga a plantear sus preguntas y a compartir sus experiencias sobre este tema durante los debates que seguirán a la proyección.

