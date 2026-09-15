Ciné-rencontre : Les Misérables Cinéma Le Pixel Orthez

Informations pratiques

Orthez

Ciné-rencontre : Les Misérables

Cinéma Le Pixel 20 Avenue de la Moutete Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:45:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Séance suivie d’un échange avec l’équipe du film, retransmis en direct, avec possibilité de poser vos questions au réalisateur et aux acteurs ! .

Cinéma Le Pixel 20 Avenue de la Moutete Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 53 38 lepixelcinema@gmail.com

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English : Ciné-rencontre : Les Misérables

L’événement Ciné-rencontre : Les Misérables Orthez a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Coeur de Béarn