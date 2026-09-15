Ciné-rencontre : Les Misérables Cinéma Le Pixel Orthez
dimanche 4 octobre 2026 · Cinéma Le Pixel · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Ciné-rencontre : Les Misérables
Cinéma Le Pixel 20 Avenue de la Moutete Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:45:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Séance suivie d’un échange avec l’équipe du film, retransmis en direct, avec possibilité de poser vos questions au réalisateur et aux acteurs ! .
Cinéma Le Pixel 20 Avenue de la Moutete Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 53 38 lepixelcinema@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné-rencontre : Les Misérables
L’événement Ciné-rencontre : Les Misérables Orthez a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Coeur de Béarn
À voir aussi à Orthez (Pyrénées-Atlantiques)
- Soirée Jeux de société Ste Suzanne Orthez 15 septembre 2026
- Conférence Lee Miller Le Pixel Orthez 16 septembre 2026
- Soirée Jeux de rôles Salle Arrayade Orthez 16 septembre 2026
- Visite guidée Manufacture de bérets Manufacture de bérets Orthez 17 septembre 2026
- Visite guidée Tissage Moutet Tissage Moutet Orthez 17 septembre 2026