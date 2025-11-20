CINÉ-RENCONTRE LES OISEAUX DE PLUIE CINÉMA-BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens

CINÉ-RENCONTRE LES OISEAUX DE PLUIE

CINÉMA-BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2025-11-20 20:00:00

2025-11-20

Séance exceptionnelle en présence de Ariel Neo, Pierre Le Baleur et l’oiseleur Yvan Gilbert avec ses oiseaux !

Le film inédit Les Oiseaux de pluie , aborde le thème de la perte d’un proche de manière originale et lumineuse. Sa particularité les oiseaux du film, utilisés en médiation animale dans les hôpitaux et les EHPAD, seront présents dans les salles de cinéma lors de l’événement.

L’objectif est de toucher un large public, notamment les personnes endeuillées ou en fin de vie, ainsi que les professionnels et associations locales travaillant sur ces sujets sensibles. 7 .

English :

Special screening with Ariel Neo, Pierre Le Baleur and birdwatcher Yvan Gilbert and his birds!

German :

Sondervorstellung in Anwesenheit von Ariel Neo, Pierre Le Baleur und dem Vogelfänger Yvan Gilbert mit seinen Vögeln!

Italiano :

Proiezione speciale con Ariel Neo, Pierre Le Baleur e il birdwatcher Yvan Gilbert e i suoi uccelli!

Espanol :

Proyección especial con Ariel Neo, Pierre Le Baleur y el observador de aves Yvan Gilbert y sus pájaros

