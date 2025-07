Ciné-rencontre Les Parapluies de Cherbourg Gallia Théâtre-Cinéma Saintes

Ciné-rencontre Les Parapluies de Cherbourg

Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime

Tarif : – – 8 EUR

Début : Vendredi 2025-07-04 20:30:00

fin : 2025-07-04 22:00:00

2025-07-04

Projection « Les Parapluies de Cherbourg » de Jacques Demy présentée et suivie d’une analyse par Ghislaine Lassiaz, intervenante pédagogique en cinéma.

+33 5 46 92 10 26

English :

Screening of Jacques Demy?s « Les Parapluies de Cherbourg », presented and followed by an analysis by Ghislaine Lassiaz, film education specialist.

German :

Filmvorführung « Les Parapluies de Cherbourg » von Jacques Demy, präsentiert und gefolgt von einer Analyse von Ghislaine Lassiaz, pädagogische Mitarbeiterin im Bereich Film.

Italiano :

Proiezione del film « Les Parapluies de Cherbourg » di Jacques Demy, presentato e seguito da un’analisi di Ghislaine Lassiaz, specialista in didattica del cinema.

Espanol :

Proyección de « Les Parapluies de Cherbourg », de Jacques Demy, presentada y seguida de un análisis a cargo de Ghislaine Lassiaz, especialista en educación cinematográfica.

