CINÉ-RENCONTRE LES REINES DU DRAME CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens

CINÉ-RENCONTRE LES REINES DU DRAME CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens jeudi 25 septembre 2025.

CINÉ-RENCONTRE LES REINES DU DRAME

CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25 18:45:00

fin : 2025-09-25

Date(s) :

2025-09-25

Les Sisters of Saleich et la QLAC présentent un film d’Alexis langlois.

2055. Steevyshady, youtubeur hyper botoxé raconte le destin incandescent de son idole, la diva pop Mimi Madamour, du top de sa gloire en 2005 à sa descente aux enfers, précipitée par son histoire d’amour avec l’icône punk Billie Kohler. Pendant un demi-siècle, ces reines du drame ont chanté leur passion et leur rage sous le feu des projecteurs.

Projection en présence de lae réalisateurice, suivie d’un échange. .

CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

English :

Sisters of Saleich and QLAC present a film by Alexis langlois.

German :

Die Sisters of Saleich und das QLAC präsentieren einen Film von Alexis langlois.

Italiano :

Le Sorelle di Saleich e il QLAC presentano un film di Alexis Langlois.

Espanol :

Las Hermanas de Saleich y QLAC presentan una película de Alexis Langlois.

L’événement CINÉ-RENCONTRE LES REINES DU DRAME Saint-Gaudens a été mis à jour le 2025-09-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE