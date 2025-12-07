Ciné rencontre les Soulèvements de la Terre

Cinéma le Saleys
Salies-de-Béarn

Dans le cadre du mois du documentaire, le cinéma Le Saleys vous propose la projection en avant-première exceptionnelle du documentaire Soulèvements en présence de son réalisateur, Thomas Lacoste (L’Hypothèse démocratique). Séance organisée en partenariat avec le réseau régional CINA. .

