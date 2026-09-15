Ciné-rencontre : Les survivants du Che Le Pixel Orthez
samedi 19 septembre 2026 · Le Pixel · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Ciné-rencontre : Les survivants du Che
Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:15:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Le film sera présenté par le Festival Biarritz Amérique Latine. En partenariat avec Cinévasion. .
Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 53 38 lepixelcinema@gmail.com
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English : Ciné-rencontre : Les survivants du Che
L’événement Ciné-rencontre : Les survivants du Che Orthez a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Coeur de Béarn
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