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Ciné-rencontre : Les survivants du Che Le Pixel Orthez

samedi 19 septembre 2026 · Le Pixel · Orthez

Ciné-rencontre : Les survivants du Che Le Pixel Orthez

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:15:00
Lieu
Le Pixel
Adresse
20 avenue de la Moutète
Ville
64300 Orthez
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Orthez

Ciné-rencontre : Les survivants du Che

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:15:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Le film sera présenté par le Festival Biarritz Amérique Latine. En partenariat avec Cinévasion.   .

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 53 38  lepixelcinema@gmail.com

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English : Ciné-rencontre : Les survivants du Che

L’événement Ciné-rencontre : Les survivants du Che Orthez a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Coeur de Béarn

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