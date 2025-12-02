Ciné rencontre – Let’s dance – Les courts métrages de l’Atelier Ludwigsburg-Paris Maison Heinrich Heine Paris

Divers, Allemagne/France, 2024, env. 90 min, vostfr

réalisés par Robin Bertino, Nicolas Schönberger, Sacha Teboul, Lilian

Fanara, Sejad Ademaj, Victor Gomez, Titouan Ropert, Vincent-Kaya Möller,

Hannah Weissenborn

avec Bernard Crombey, Paul Ahrens, Souria Adèle et al.

Chaque année, La Fémis – École Nationale Supérieure des Métiers de

l’Image et du Son – et la Filmakademie Baden-Württemberg proposent un

programme commun de formation en production : l’Atelier

Ludwigsburg-Paris. Au cœur de cette formation, neuf courts-métrages

réalisés par les participant·es, qu’ils produisent collectivement à

l’issue du cursus. Ce ciné-débat offre l’occasion de découvrir la

promotion 2023/2024, dont les films explorent le thème Let’s dance.

Quand la jeune création franco-allemande se met en mouvement : neuf films, un thème — Let’s dance — et toute l’énergie de l’Atelier Ludwigsburg-Paris.

Le mardi 02 décembre 2025

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

