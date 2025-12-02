Ciné rencontre – Let’s dance – Les courts métrages de l’Atelier Ludwigsburg-Paris Maison Heinrich Heine Paris
Ciné rencontre – Let’s dance – Les courts métrages de l’Atelier Ludwigsburg-Paris Maison Heinrich Heine Paris mardi 2 décembre 2025.
Divers, Allemagne/France, 2024, env. 90 min, vostfr
réalisés par Robin Bertino, Nicolas Schönberger, Sacha Teboul, Lilian
Fanara, Sejad Ademaj, Victor Gomez, Titouan Ropert, Vincent-Kaya Möller,
Hannah Weissenborn
avec Bernard Crombey, Paul Ahrens, Souria Adèle et al.
Chaque année, La Fémis – École Nationale Supérieure des Métiers de
l’Image et du Son – et la Filmakademie Baden-Württemberg proposent un
programme commun de formation en production : l’Atelier
Ludwigsburg-Paris. Au cœur de cette formation, neuf courts-métrages
réalisés par les participant·es, qu’ils produisent collectivement à
l’issue du cursus. Ce ciné-débat offre l’occasion de découvrir la
promotion 2023/2024, dont les films explorent le thème Let’s dance.
Quand la jeune création franco-allemande se met en mouvement : neuf films, un thème — Let’s dance — et toute l’énergie de l’Atelier Ludwigsburg-Paris.
Le mardi 02 décembre 2025
de 20h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-02T21:00:00+01:00
fin : 2025-12-02T23:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-02T20:00:00+02:00_2025-12-02T22:00:00+02:00
Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris
https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/2025/12-decembre/let-s-dance-les-courts-metrages-de-l-atelier-ludwigsburg-paris-2023-24 https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine