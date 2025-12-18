CINÉ-RENCONTRE L’Évangile de la Révolution Manufacture des Tabacs Morlaix

CINÉ-RENCONTRE L’Évangile de la Révolution

Manufacture des Tabacs 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Le Jeudi 22 Janvier, le cinéma La Salamandre à l’honneur d’accueillir François-Xavier Drouet, réalisateur, pour participer à un échange à l’issue de la projection de son documentaire, L’Évangile de la Révolution .

François-Xavier Drouet, né en 1980, a suivi le master de réalisation documentaire de Lussas, en Ardèche, après des études en sciences sociales. Fasciné par l’histoire politique de l’Amérique Latine, il y voyage depuis ses 20 ans.

SYNOPSIS

Le souffle révolutionnaire qu’a connu l’Amérique latine au XX siècle doit beaucoup a` la participation de millions de chrétiens, engage´s dans les luttes politiques au nom de leur foi. Portés par la théologie de la libération, ils ont défié les régimes militaires et les oligarchies au péril de leur vie. A rebours de l’idée de la religion comme opium du peuple, le film part à la rencontre d’hommes et de femmes qui ont cru voir dans la révolution l’avènement du Royaume de Dieu, sur la terre plutôt qu’au ciel. .

