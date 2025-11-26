Ciné-Rencontre L’incroyable Femme des neiges L’étoile cinéma Semur-en-Auxois

Ciné-Rencontre L’incroyable Femme des neiges

L’étoile cinéma 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 20:30:00

fin : 2025-11-26 23:00:00

Date(s) :

2025-11-26

Une comédie tournée en Bourgogne-Franche-Comté, en présence du réalisateur Sébastien Betbeder.

L’INCROYABLE FEMME DES NEIGES (1h42)

Comédie dramatique de Sébastien Betbeder avec Blanche Gardin, Philippe Katerine, Bastien Bouillon.

Coline Morel, intrépide exploratrice du Pôle Nord, voit sa vie partir à la dérive. Après des années passées à traquer ce yéti auquel elle est la seule à croire, elle se fait licencier et son compagnon la quitte. En pleine débâcle, Coline n’a d’autre choix que de rentrer dans son village natal. Elle y retrouve ses deux frères, Basile et Lolo, ainsi que son amour de jeunesse.

Des montagnes du Jura jusqu’à l’immensité des terres immuables du Groenland, une nouvelle aventure commence alors pour l’incroyable femme des neiges . .

L’étoile cinéma 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 62 44 etoile.cinema@wanadoo.fr

