Ciné Rencontre L’oiseau oublié Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Ciné Rencontre L’oiseau oublié

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 4 – 4 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Ce film, sensible et engagé, aborde avec justesse la question de la chasse traditionnelle à l’ortolan dans les Landes et, au-delà, celle de notre rapport au vivant, à la ruralité, à la transmission et à la complexité du réel.

Séance présentée et suivie d’un échange avec les ACCA (Associations Communales de Chasse Agréées) des Landes.

Film d’une 1h. .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

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English : Ciné Rencontre L’oiseau oublié

This sensitive, committed film aptly tackles the issue of traditional ortolan hunting in the Landes region and, beyond that, our relationship with the living, with rurality, with transmission and with the complexity of reality.

L’événement Ciné Rencontre L’oiseau oublié Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-03-19 par OTI LAS