Début : 2025-10-17 20:00:00
fin : 2025-10-17
Soirée de ciné-rencontre sur le thème des violences conjugales avec la projection du film Jusqu’à la garde .
Animation par le réseau des Veilleurs et la MSA, avec l’association Escale. Les associations seront présentes pour accueillir à partir de 19h30. .
English :
Film evening on the theme of domestic violence, with screening of the film Jusqu’à la garde .
German :
Filmabend zum Thema häusliche Gewalt mit der Vorführung des Films Jusqu’à la garde .
Italiano :
Serata cinematografica sul tema della violenza domestica, con proiezione del film Jusqu’à la garde .
Espanol :
Velada cinematográfica sobre el tema de la violencia doméstica, con la proyección de la película Jusqu’à la garde .
L’événement Ciné-Rencontre Loué a été mis à jour le 2025-10-01 par CDT72