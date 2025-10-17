Ciné-Rencontre Loué

Ciné-Rencontre Loué vendredi 17 octobre 2025.

Ciné-Rencontre

Centre Culturel le Courmesnil Loué Sarthe

Soirée de ciné-rencontre sur le thème des violences conjugales avec la projection du film Jusqu’à la garde .

Animation par le réseau des Veilleurs et la MSA, avec l’association Escale. Les associations seront présentes pour accueillir à partir de 19h30. .

Centre Culturel le Courmesnil Loué 72540 Sarthe Pays de la Loire

English :

Film evening on the theme of domestic violence, with screening of the film Jusqu’à la garde .

German :

Filmabend zum Thema häusliche Gewalt mit der Vorführung des Films Jusqu’à la garde .

Italiano :

Serata cinematografica sul tema della violenza domestica, con proiezione del film Jusqu’à la garde .

Espanol :

Velada cinematográfica sobre el tema de la violencia doméstica, con la proyección de la película Jusqu’à la garde .

