Ciné-rencontre Manger pour vivre Salle municipale Plougasnou

Ciné-rencontre Manger pour vivre Salle municipale Plougasnou vendredi 7 novembre 2025.

Ciné-rencontre Manger pour vivre

Salle municipale 37 Rue de Primel Plougasnou Finistère

Début : 2025-11-07 20:00:00

2025-11-07

Parce qu’un Espace de vie Sociale c’est aussi pour réfléchir, débattre et avancer ensemble.

L’alimentation est un sujet qui nous regarde tous. Cette année, nous avons souhaité participer au festival Alimenterre , un outil pour amener les citoyens à s’informer et comprendre les enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le monde et ainsi impliquer davantage la population dans la réflexion et l’action concernant nos systèmes alimentaires…

C’est donc dans la continuité de nos balades-rencontre et causeries organisées auprès des acteurs de notre territoire, que nous vous invitons à ce temps.

A cette occasion découvrez Manger pour vivre de Valérie Simonet, un film sur l’aide alimentaire et la Sécurité Sociale de l’Alimentation (SSA). .

Salle municipale 37 Rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 38 02 02 70

