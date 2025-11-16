Ciné-rencontre Marcel et Monsieur Pagnol Cinéma Le Navire Valence
Ciné-rencontre Marcel et Monsieur Pagnol
Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif réduit
Début : 2025-11-16 15:45:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
2025-11-16
Séance animée par Ghislaine Lassiaz, conférencière en cinéma et formatrice en pédagogie du cinéma. En partenariat avec Les Ecrans.
Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
Hosted by Ghislaine Lassiaz, film lecturer and film education trainer. In partnership with Les Ecrans.
Moderiert von Ghislaine Lassiaz, Filmreferentin und Ausbilderin für Filmpädagogik. In Partnerschaft mit Les Ecrans.
Ospitato da Ghislaine Lassiaz, docente di cinema e formatore in educazione cinematografica. In collaborazione con Les Ecrans.
Presentado por Ghislaine Lassiaz, profesora de cine y formadora en educación cinematográfica. En colaboración con Les Ecrans.
