Ciné rencontre Monsempron-Libos
Ciné rencontre Monsempron-Libos vendredi 21 novembre 2025.
Ciné rencontre
Rue de la Fraternité Monsempron-Libos Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Le cinéma Liberty organise une ciné rencontre avec la réalisatrice du film Un feu de charme , Charlotte de Champfleury.
Le cinéma Liberty organise une ciné rencontre avec la réalisatrice du film Un feu de charme , Charlotte de Champfleury. .
Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20 cine-liberty@wanadoo.fr
English : Ciné rencontre
The Liberty cinema is organizing a cine meeting with the director of the film Ahlan wa sahlan , Lucas Vernier.
German : Ciné rencontre
Das Liberty-Kino organisiert ein Filmtreffen mit der Regisseurin des Films Un feu de charme , Charlotte de Champfleury.
Italiano :
Il cinema Liberty organizza un ciné rencontre con la regista del film Un feu de charme , Charlotte de Champfleury.
Espanol : Ciné rencontre
El cine Liberty organiza un ciné rencontre con la directora de la película Un feu de charme , Charlotte de Champfleury.
L’événement Ciné rencontre Monsempron-Libos a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Fumel Vallée du Lot