Ciné rencontre Rue de la Fraternité Monsempron-Libos
Ciné rencontre Rue de la Fraternité Monsempron-Libos jeudi 27 novembre 2025.
Ciné rencontre
Rue de la Fraternité Cinéma Le Liberty Monsempron-Libos Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27
fin : 2025-11-27
Date(s) :
2025-11-27
Le cinéma Liberty organise une ciné rencontre avec le réalisateur du film Hors service , Jean Boiron-Lajous.
Le cinéma Liberty organise une ciné rencontre avec le réalisateur du film Hors service , Jean Boiron-Lajous. .
Rue de la Fraternité Cinéma Le Liberty Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20 cine-liberty@wanadoo.fr
English : Ciné rencontre
To talk about this wonderful work, we are pleased to welcome Fabienne Godet. She will be accompanied for the occasion by Régis Ribes, a therapist who plays his own role in the film.
German : Ciné rencontre
Das Liberty-Kino organisiert ein Filmgespräch mit dem Regisseur des Films Hors service , Jean Boiron-Lajous.
Italiano :
Il cinema Liberty organizza un ciné rencontre con il regista del film Hors service , Jean Boiron-Lajous.
Espanol : Ciné rencontre
El cine Liberty organiza un ciné rencontre con el director de la película Hors service , Jean Boiron-Lajous.
L’événement Ciné rencontre Monsempron-Libos a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Fumel Vallée du Lot