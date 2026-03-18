CINÉ RENCONTRE MUNDIYA KEPENGA L’EXPLORATION INVERSÉE

27 Boulevard Sarrail Montpellier Hérault

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

Deux chefs papous, Polobi et Mudeya, découvrent la France avec curiosité et humour. Invités par le photographe Marc Dozier, ils traversent métro parisien, Alpes enneigées et situations improbables, confrontant leur culture à la nôtre.

Le 9 juin 2026 19h30

Deux chefs papous, Polobi et Mudeya, découvrent la France avec curiosité et humour. Invités par le photographe Marc Dozier, ils traversent métro parisien, Alpes enneigées et situations improbables, confrontant leur culture à la nôtre.

Entre émerveillement, incompréhensions et réflexions philosophiques, leur voyage offre un regard décalé et tendre sur notre pays.

Sur réservation .

27 Boulevard Sarrail Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CINÉ RENCONTRE MUNDIYA KEPENGA L’EXPLORATION INVERSÉE

Two Papuan chefs, Polobi and Mudeya, discover France with curiosity and humor. Invited by photographer Marc Dozier, they cross the Paris metro, the snow-covered Alps and unlikely situations, confronting their culture with ours.

L’événement CINÉ RENCONTRE MUNDIYA KEPENGA L’EXPLORATION INVERSÉE Montpellier a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 OT MONTPELLIER