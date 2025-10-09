Ciné rencontre « Ni dieux ni maîtres » Cahors
Ciné rencontre « Ni dieux ni maîtres » Cahors jeudi 9 octobre 2025.
Ciné rencontre « Ni dieux ni maîtres »
Rue Pierre Mendès France Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09 18:30:00
fin : 2025-10-09
Date(s) :
2025-10-09
Hiver 1215
Hiver 1215. Un mystérieux étranger arrive dans un petit village isolé. Le Seigneur Ocam, ancien héros des croisades, règne sur cette partie du royaume de France où sévissent la famine et la lèpre. Avec sa horde de chevaliers, il enlève une jeune fille afin d’exercer son droit de cuissage. L’Etranger, épaulé par une poignée de villageois, tente de la délivrer. Ils ont jusqu’à la tombée du jour…
En présence du réalisateur Eric Cherrières. .
Rue Pierre Mendès France Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 30 17 74 cinema@cinelegrandpalais.fr
English :
Winter 1215
German :
Winter 1215
Italiano :
Inverno 1215
Espanol :
Invierno 1215
L’événement Ciné rencontre « Ni dieux ni maîtres » Cahors a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Cahors Vallée du Lot