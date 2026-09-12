Ciné-rencontre Notre Salut Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Ciné-rencontre Notre Salut

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 9.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 20:15:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Le cinéma Les Cinéastes vous propose de découvrir, en avant-première, le film Notre Salut de Emmanuel Marre. La séance sera accompagnée de Anne Falguères, la cheffe décoratrice du film. Le film a reçu le prix du scénario au Festival de Cannes 2026, et adapte la vie d’un fonctionnaire pétainiste.

Le cinéma Les Cinéastes est ravi de recevoir Anna Falguères, cheffe décoratrice pour la sortie de Notre Salut d’Emmanuel Marre (prix du scénario au Festival de Cannes 2026).

Elle a travaillé avec Mia Hansen-Love, Catherine Corsini, Tonie Marshall et Joachim Lafosse. Sa collaboration avec Emmanuel Marre commence dès Rien à foutre, qu’il a co-réalisé avec Julie Lecoustre.

Notre Salut est un film d’auteur politique indispensable pour son propos, qui interroge notamment notre silence et notre docilité face aux idées fascistes qui gagnent du terrain et ceux qui leur pavent la voie. Emmanuel Marre puise dans l’histoire de son arrière grand père Henri Marre, en se basant sur sa correspondance. Il creuse des éléments notamment intimes du récit national occultés jusqu’à maintenant. Dans le rôle d’Henri Marre, on retrouve Swann Arlaud épatant en fonctionnaire pétainiste sous Vichy. .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Les Cinéastes cinema invites you to a preview screening of Emmanuel Marre’s film “Notre Salut.” Anne Falguères, the film’s production designer, will be on hand for the screening. The film won the Best Screenplay Award at the 2026 Cannes Film Festival and is based on the life of a civil servant who supported Pétain.

L’événement Ciné-rencontre Notre Salut Le Mans a été mis à jour le 2026-09-01 par CDT72