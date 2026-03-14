Ciné-Rencontre Nul homme n’est une île Cinéma Liberty Monsempron-Libos

Ciné-Rencontre Nul homme n’est une île

Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Soirée spéciale autour du film Nul homme n’est une île de Dominique Marchais dans le cadre du festival Cultures en bottes organisé par TERA et la Librairie Livresse.

Echange en salle après le film sur le thème habiter de nouveaux imaginaires .

Soirée spéciale autour du film Nul homme n’est une île de Dominique Marchais dans le cadre du festival Cultures en bottes organisé par TERA et la Librairie Livresse.

Echange en salle après le film sur le thème habiter de nouveaux imaginaires . .

Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20 cine-liberty@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-Rencontre Nul homme n’est une île

Special evening around the film Nul homme n’est une île by Dominique Marchais as part of the Cultures en bottes festival organized by TERA and Librairie Livresse.

Post-film discussion in the theater on the theme of Habiter de nouveaux imaginaires .

L’événement Ciné-Rencontre Nul homme n’est une île Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Villeneuve Vallée du Lot