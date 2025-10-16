Ciné-rencontre « Odette du Puigaudeau, aventurière inattendue » Ciné Presqu’île Guérande

Les Amis de Guérande proposent la projection du film « Odette du Puigaudeau, l’aventurière inattendue », réalisé par Gérard Uginet.

Ce film invite à découvrir la vie trépidante d’Odette du Puigaudeau (1894-1991), née à Saint-Nazaire, femme hors du commun grande aventurière, dessinatrice scientifique, journaliste, animatrice d’émissions de radio, archéologue…

Sans formation universitaire, elle est reconnue dans le milieu ethnographique pour sa grande connaissance des tribus maures. À partir des années 30, elle parcoura plus de 15 000 km dans le Sahara, en 30 ans, rapportant une moisson de documents. Son expérience sur le terrain nourrit le monde académique de la connaissance concrète des populations vivant dans cet environnement singulier.

La projection du film sera suivi d’une rencontre avec Gérard Uginet, le réalisateur du film, et Monique Vérité, biographe d’Odette du Puigaudeau. .

Ciné Presqu’île 4 Avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 70 32 54 amisdeguerande@orange.fr

