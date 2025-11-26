CINÉ-RENCONTRE ON VOUS CROIT CINÉMA-BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens
CINÉ-RENCONTRE ON VOUS CROIT
CINÉMA-BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne
2025-11-26 20:15:00
Un film de Charlotte Devillers, Arnaud Dufeys
PROJECTION SUIVIE D’UN ECHANGE AVEC L’ASSOCIATION FEMMES DE PAPIER
Aujourd’hui, Alice se retrouve devant un juge et n’a pas le droit à l’erreur. Elle doit défendre ses enfants, dont la garde est remise en cause. Pourra-t-elle les protéger de leur père avant qu’il ne soit trop tard ? 7 .
CINÉMA-BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 81 57
English :
A film by Charlotte Devillers, Arnaud Dufeys
SCREENING FOLLOWED BY A DISCUSSION WITH THE ASSOCIATION FEMMES DE PAPIER
German :
Ein Film von Charlotte Devillers, Arnaud Dufeys
FILMVORFÜHRUNG MIT ANSCHLIESSENDEM AUSTAUSCH MIT DEM VEREIN FEMMES DE PAPIER
Italiano :
Un film di Charlotte Devillers, Arnaud Dufeys
PROIEZIONE SEGUITA DA UN DIBATTITO CON L’ASSOCIAZIONE FEMMES DE PAPIER
Espanol :
Una película de Charlotte Devillers, Arnaud Dufeys
PROYECCIÓN SEGUIDA DE UN DEBATE CON LA ASOCIACIÓN FEMMES DE PAPIER
