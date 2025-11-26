CINÉ-RENCONTRE ON VOUS CROIT CINÉMA-BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens

CINÉ-RENCONTRE ON VOUS CROIT

CINÉMA-BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 20:15:00

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Un film de Charlotte Devillers, Arnaud Dufeys

PROJECTION SUIVIE D’UN ECHANGE AVEC L’ASSOCIATION FEMMES DE PAPIER

Aujourd’hui, Alice se retrouve devant un juge et n’a pas le droit à l’erreur. Elle doit défendre ses enfants, dont la garde est remise en cause. Pourra-t-elle les protéger de leur père avant qu’il ne soit trop tard ? 7 .

CINÉMA-BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 81 57

English :

A film by Charlotte Devillers, Arnaud Dufeys

SCREENING FOLLOWED BY A DISCUSSION WITH THE ASSOCIATION FEMMES DE PAPIER

German :

Ein Film von Charlotte Devillers, Arnaud Dufeys

FILMVORFÜHRUNG MIT ANSCHLIESSENDEM AUSTAUSCH MIT DEM VEREIN FEMMES DE PAPIER

Italiano :

Un film di Charlotte Devillers, Arnaud Dufeys

PROIEZIONE SEGUITA DA UN DIBATTITO CON L’ASSOCIAZIONE FEMMES DE PAPIER

Espanol :

Una película de Charlotte Devillers, Arnaud Dufeys

PROYECCIÓN SEGUIDA DE UN DEBATE CON LA ASOCIACIÓN FEMMES DE PAPIER

L’événement CINÉ-RENCONTRE ON VOUS CROIT Saint-Gaudens a été mis à jour le 2025-11-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE