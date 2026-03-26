CINÉ-RENCONTRE Opération Monaco Manufacture des Tabacs, SEW Morlaix

CINÉ-RENCONTRE Opération Monaco

Manufacture des Tabacs, SEW 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 20:30:00

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

La Salamandre a le plaisir d’inviter Dušan Trancík, réalisateur de Opération Monaco , pour une discussion à l’issue de la projection de son docu-fiction. Bérénice Manac’h, la fille de Etienne Manac’h (diplomate présent dans le film) sera également présente dans le cadre de cette rencontre.

La soirée est organisée en partenariat avec Skol Vreizh, maison d’édition associative bretonne basée à la Manufacture des Tabacs de Morlaix. Skol Vreih est l’éditeur des livres de Bérénice et Etienne Manac’h, livres qui seront disponibles à l’annexe de la librairie Dialogues au SEW à l’occasion de la soirée

• Bénénice Manac’h Le livre de Nella

• Etienne Manac’h Journal intime (2 volumes)

SYNOPSIS

Dans les années 1950, les services secrets tchécoslovaques montent un complot contre le consulat français à Bratislava. Une plongée captivante dans les rouages des procès staliniens. .

Manufacture des Tabacs, SEW 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 15 14

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English : CINÉ-RENCONTRE Opération Monaco

L’événement CINÉ-RENCONTRE Opération Monaco Morlaix a été mis à jour le 2026-03-26 par OT BAIE DE MORLAIX