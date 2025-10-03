Ciné-rencontre Paisans de Nosta LANNEMEZAN Lannemezan

Ciné-rencontre Paisans de Nosta LANNEMEZAN Lannemezan vendredi 3 octobre 2025.

Ciné-rencontre Paisans de Nosta

LANNEMEZAN Au cinéma Le Grand Rio Lannemezan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-03 19:00:00

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Venez découvrir le talent d’une jeune réalisatrice, Amanda Meunier, qui filme avec amour et sincérité le monde paysan dans lequel elle a grandit.

Paisans de nosta est une série de documentaires sur le milieu rural, mon milieu, mes racines. C’est une série de rencontres fortes, de personnages atypiques qui m’ont touchée par leur singularité. Au fil des saisons, nages au rythme du travail paysan, nos mains et nos regards se sont rencontrés.

Fleurir c’est une histoire de choix, de transmission, de passion. Une histoire de femmes, des femmes fortes, des femmes paysannes, des travailleuses aux mains de fer, parfois dans des gants de velours. Des vailleuses femmes de ferme qui m’ont élevée, appris, transmis, donné le goût du travail bien fait, l’amour de la terre, les traditions, les chansons.

Présence de la réalisatrice Amanda Meunier

Dégustation de produits locaux au bistrot du cinéma

Tarif 7€

LANNEMEZAN Au cinéma Le Grand Rio Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 32 09 54 92 contact@cinegrandrio.fr

English :

Come and discover the talent of a young filmmaker, Amanda Meunier, who films with love and sincerity the rural world in which she grew up.

« Paisans de nosta » is a series of documentaries about the rural environment, my environment, my roots. It’s a series of powerful encounters with atypical characters whose singularity has touched me. Over the seasons, swimming to the rhythm of the farmer?s work, our hands and our eyes met.

« Fleurir » is a story of choice, transmission and passion. A story of women, strong women, peasant women, workers with iron hands, sometimes in velvet gloves. Valiant farm women who raised me, taught me, passed on to me, gave me a taste for work well done, a love of the land, traditions and songs.

Presence of director Amanda Meunier

Tasting of local produce in the cinema bistro

Price: 7?

German :

Entdecken Sie das Talent einer jungen Regisseurin, Amanda Meunier, die mit Liebe und Aufrichtigkeit die bäuerliche Welt filmt, in der sie aufgewachsen ist.

« Paisans de nosta » ist eine Reihe von Dokumentarfilmen über das ländliche Milieu, mein Milieu, meine Wurzeln. Es ist eine Reihe von starken Begegnungen, von atypischen Charakteren, die mich durch ihre Einzigartigkeit berührt haben. Im Laufe der Jahreszeiten, im Rhythmus der bäuerlichen Arbeit, begegneten sich unsere Hände und unsere Blicke.

« Fleurir » ist eine Geschichte der Wahl, der Weitergabe, der Leidenschaft. Eine Geschichte von Frauen, starken Frauen, Landfrauen, Arbeiterinnen mit eisernen Händen, manchmal in Samthandschuhen. Tapfere Frauen vom Bauernhof, die mich großgezogen, gelehrt, weitergegeben und mir den Geschmack an gut gemachter Arbeit, die Liebe zur Erde, die Traditionen und die Lieder vermittelt haben.

Anwesenheit der Regisseurin Amanda Meunier

Verkostung von lokalen Produkten im Bistro des Kinos

Eintrittspreis: 7?

Italiano :

Venite a scoprire il talento di una giovane regista, Amanda Meunier, che filma con amore e sincerità il mondo rurale in cui è cresciuta.

« Paisans de nosta » è una serie di documentari sull’ambiente rurale, il mio ambiente, le mie radici. È una serie di incontri potenti con personaggi atipici che mi hanno toccato per la loro singolarità. Con il passare delle stagioni, nuotando al ritmo del lavoro dei contadini, le nostre mani e i nostri occhi si sono incontrati.

« Fleurir » è una storia di scelte, di trasmissione e di passione. Una storia di donne, donne forti, contadine, lavoratrici con mani di ferro, a volte con guanti di velluto. Donne contadine che mi hanno cresciuta, insegnato, trasmesso, dato il gusto del lavoro ben fatto, l’amore per la terra, le tradizioni e le canzoni.

Presente la regista Amanda Meunier

Degustazione di prodotti locali nel bistrot del cinema

Prezzo: 7?

Espanol :

Venga a descubrir el talento de una joven cineasta, Amanda Meunier, que filma con amor y sinceridad el mundo rural en el que creció.

« Paisans de nosta » es una serie de documentales sobre el medio rural, mi medio, mis raíces. Es una serie de encuentros impactantes con personajes atípicos que me han conmovido por su singularidad. Con el paso de las estaciones, nadando al ritmo del trabajo de los campesinos, nuestras manos y nuestras miradas se han encontrado.

« Fleurir » es una historia de elección, transmisión y pasión. Una historia de mujeres, mujeres fuertes, agricultoras, trabajadoras con manos de hierro, a veces con guantes de terciopelo. Campesinas trabajadoras que me educaron, me enseñaron, me transmitieron, me dieron el gusto por el trabajo bien hecho, el amor por la tierra, las tradiciones y las canciones.

Asiste la directora Amanda Meunier

Degustación de productos locales en el bistró del cine

Precio: 7?

