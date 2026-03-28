Ciné-rencontre PAR LA FENÊTRE OU PAR LA PORTE Cinéma Le Navire Valence

Ciné-rencontre PAR LA FENÊTRE OU PAR LA PORTE

Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 20:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Séance suivie d’un échange avec Patrick Ackermann, co-auteur du film, d’une psychologue du travail et d’une médecin du travail. La librairie l’Oiseau Siffleur proposera une sélection d’ouvrages en lien avec la thématique de la soirée.

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Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

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English :

The screening will be followed by a discussion with Patrick Ackermann, co-author of the film, an occupational psychologist and an occupational physician. The Oiseau Siffleur bookshop will be offering a selection of books related to the evening?s theme.

L’événement Ciné-rencontre PAR LA FENÊTRE OU PAR LA PORTE Valence a été mis à jour le 2026-03-28 par Valence Romans Tourisme