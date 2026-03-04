Ciné-rencontre : Pas comme des loups – L’hybride, Lille, L’hybride, Lille

Ciné-rencontre : Pas comme des loups – L’hybride, Lille Vendredi 20 mars, 20h30 L’hybride Nord

Billetterie en ligne ou sur place, aux horaires des séances.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T20:30:00+01:00 – 2026-03-20T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-20T20:30:00+01:00 – 2026-03-20T22:30:00+01:00

Le court et le moyen métrage sont un vivier de création où des cinéastes débutant·e·s ou aguerri·e·s expérimentent à travers des formes innovantes à la marge des circuits commerciaux. Alors que ces films peinent à trouver leur place dans les salles de cinéma traditionnelles, L’hybride met en avant le travail de réalisateur·rice·s talentueux·ses dans un format de projection-rencontre.

Dans ce moyen métrage documentaire, Vincent Pouplard suit Roman et Sifredi, deux jumeaux ayant fui leur foyer. Il livre un portrait tendre et bouillonnant de ces jeunes hommes qui échappent au système et rêvent d’une vie libre.

Dès 15 ans.

Durée de la projection : 1h env.

Projection suivie d’une rencontre avec Vincent Pouplard, réalisateur.

+ INFOS PRATIQUES

Ouverture des portes : 19h

Projection : 20h30

Bar et petite restauration sur place

L'hybride 18 rue gosselet, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320532584 https://www.lhybride.org/ Lieu culturel dédié à l'audiovisuel, L'hybride propose trois soirs par semaine une programmation dédiée aux formes audiovisuelles indépendantes : court métrage, animation, expérimental, documentaire, transdisciplinaire (musique-image, spectacle vivant-image, arts plastiques-images). La convivialité et l'échange autour des œuvres se placent au cœur du projet, avec un espace original proposant un grand écran, un bar et des canapés, et de nombreuses rencontres avec des professionnels.

Moyen métrage et rencontre