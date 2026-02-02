Ciné-Rencontre Pédale Rurale Cinéma Les Montreurs d’Images Agen

Ciné-Rencontre Pédale Rurale

Cinéma Les Montreurs d’Images 12 rue jules ferry Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Titre Documentaire Pédale Rurale d’Antoine Vazquez

Dans le festival DIAM, le documentaire Pédale Rurale présente Benoît, un homme vivant en Dordogne, qui organise une Pride avec d’autres queers pour célébrer leur identité.

Titre Documentaire Pédale Rurale d’Antoine Vazquez

Dans le festival DIAM, le documentaire Pédale Rurale présente Benoît, un homme vivant en Dordogne, qui organise une Pride avec d’autres queers pour célébrer leur identité. .

Cinéma Les Montreurs d’Images 12 rue jules ferry Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 48 04 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-Rencontre Pédale Rurale

Title: Documentary Pédale Rurale by Antoine Vazquez

In the DIAM festival, the documentary Pédale Rurale presents Benoît, a man living in Dordogne, who organizes a Pride with other queers to celebrate their identity.

L’événement Ciné-Rencontre Pédale Rurale Agen a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Destination Agen