Ciné rencontre Pédale rurale Pl. de la Libération La Réole

Ciné rencontre Pédale rurale

Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole Gironde

Tarif : 4.9 – 4.9 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-16

fin : 2026-03-16

Date(s) :

2026-03-16

Benoît vit en Dordogne, à quelques kilomètres du village où il a grandi. Il a construit son paradis à l’abri des regards, s’est émancipé à sa manière, seul, dans la nature. Il s’est affranchi des stigmates du passé pour continuer à habiter le territoire de son enfance. Sur le chemin qu’il est parvenu à ouvrir, il reste des ronces. Alors ensemble on avance, on défriche parce que nos histoires résonnent, parce qu’on s’est trouvé. Et puis, avec les autres queers du coin on décide d’organiser une Pride, parce qu’il est temps de sortir du bois ! Film suivi d’un échange avec Antoine Vasquez, réalisateur du film. Séance proposée en partenariat avec CINA. .

Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 02 60 contact@cinerex-lareole.com

