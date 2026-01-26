Ciné-rencontre Petites Gallia Théâtre Cinéma Saintes

Ciné-rencontre Petites

Projection PETITES suivie d’une discussion avec la réalisatrice Julie Lerat-Gersant, également metteuse en scène du spectacle 1729 secondes , proposé au Gallia le 24 février.

Gallia Théâtre Cinéma 67ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20 billetterie@galliasaintes.com

English :

Screening of PETITES followed by a discussion with director Julie Lerat-Gersant, who also directed the show 1729 secondes at Gallia on February 24.

