Ciné-rencontre PLAISANCE Plaisance

Projection du film La disparition des lucioles (un film de Vincent Marie) au Cinéma L’Europe, Plaisance-du-Gers ; la séance sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur. Dans le cadre du festival Le mois du doc , organisé par la Médiathèque intercommunale de Plaisance, en partenariat avec la médiathèque départementale du Gers et le Cinéma L’Europe.

La disparition des lucioles propose une immersion dans les paysages des espaces ruraux à travers les œuvres dessinées de grands auteurs du neuvième art. En arpentant les routes d’une France rurale en mutation, ces artistes, à travers tout un univers de formes, interrogent les transformations profondes qui y sont actuellement à l’œuvre. De la Maurienne à la forêt des Vosges, en passant par les Pays de la Loire, la Normandie et l’Ardèche, ce documentaire trace d’un point à un autre une nouvelle cartographie des campagnes françaises.

PLAISANCE 14 rue Saint-Nicolas Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 5 62 69 59 01 mediatheque@ccbvg.fr

English :

Screening of the film La disparition des lucioles (by Vincent Marie) at Cinéma L?Europe, Plaisance-du-Gers, followed by a meeting with the director. As part of the Le mois du doc festival, organized by the Plaisance intercommunity media library, in partnership with the Gers departmental media library and Cinéma L?Europe.

La disparition des lucioles (The disappearance of the fireflies) immerses viewers in rural landscapes, through the drawings of great authors of the ninth art. Taking to the roads of a changing rural France, these artists, through a whole universe of forms, question the profound transformations currently at work. From the Maurienne to the Vosges forest, via the Pays de la Loire, Normandy and the Ardèche, this documentary traces a new cartography of the French countryside from point to point.

German :

Vorführung des Films La disparition des lucioles (ein Film von Vincent Marie) im Cinéma L’Europe, Plaisance-du-Gers; anschließend findet ein Treffen mit dem Regisseur statt. Im Rahmen des Festivals Le mois du doc , das von der interkommunalen Mediathek von Plaisance in Zusammenarbeit mit der Mediathek des Departements Gers und dem Cinéma L’Europe organisiert wird.

La disparition des lucioles (Das Verschwinden der Glühwürmchen) bietet eine Reise in die Landschaften der ländlichen Gebiete anhand der gezeichneten Werke großer Autoren der neunten Kunst. Auf ihren Streifzügen durch das ländliche Frankreich, das sich im Wandel befindet, hinterfragen die Künstler mit Hilfe eines ganzen Universums von Formen die tiefgreifenden Veränderungen, die sich dort derzeit vollziehen. Von der Maurienne über die Pays de la Loire, die Normandie und die Ardèche bis hin zu den Wäldern der Vogesen zeichnet dieser Dokumentarfilm eine neue Kartographie des ländlichen Frankreichs.

Italiano :

Proiezione del film La disparition des lucioles (di Vincent Marie) al Cinéma L’Europe, Plaisance-du-Gers, seguita da un dibattito con il regista. Nell’ambito del festival Le mois du doc , organizzato dalla biblioteca multimediale intercomunale di Plaisance, in collaborazione con la biblioteca multimediale dipartimentale di Gers e il Cinéma L’Europe.

La disparition des lucioles (La scomparsa delle lucciole) propone un’immersione nei paesaggi delle zone rurali attraverso i disegni di grandi autori della nona arte. Percorrendo le strade di una Francia rurale in trasformazione, questi artisti utilizzano un intero universo di forme per esplorare i profondi cambiamenti in corso. Dalla Maurienne alla foresta dei Vosgi, passando per i Pays de la Loire, la Normandia e l’Ardèche, questo documentario traccia una nuova cartografia della campagna francese da un punto all’altro.

Espanol :

Proyección de la película La disparition des lucioles (de Vincent Marie) en el Cinéma L’Europe de Plaisance-du-Gers, seguida de un coloquio con el director. En el marco del festival Le mois du doc , organizado por la mediateca intermunicipal de Plaisance, en colaboración con la mediateca departamental de Gers y Cinéma L’Europe.

La disparition des lucioles (La desaparición de las luciérnagas) propone una inmersión en los paisajes de las zonas rurales a través de los dibujos de grandes autores del noveno arte. Recorriendo los caminos de una Francia rural en plena mutación, estos artistas utilizan todo un universo de formas para explorar las profundas transformaciones en curso. De la Maurienne al bosque de los Vosgos, pasando por los Países del Loira, Normandía y la Ardèche, este documental traza de punta a punta una nueva cartografía del campo francés.

