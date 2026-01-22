Ciné-rencontre Ciné Europe Plaisance

Ciné-rencontre

Ciné Europe 14 rue Saint-Nicolas Plaisance Gers

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 15:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Projection du film documentaire LA JUNGLE DES ONDES LES SOLUTIONS (film de Sabine El Gemayel).

Les ondes qui nous entourent sont-elles un danger ?

Ce documentaire interroge les effets des technologies sans fil sur la santé humaine. Au travers d’entretiens avec des scientifiques ainsi qu’avec des personnes électrosensibles, le film met en lumière les risques potentiels liés aux champs électromagnétiques et propose des solutions concrètes pour réduire notre exposition quotidienne.

La projection sera suivie d’une rencontre avec Frédéric Furlano, ingénieur et membre de l’association Robins des Toits.

Des membres de l’association, dont des personnes électrosensibles, seront également présents pour témoigner de leur vécu et répondre aux questions du public.

Un film et un échange pour mieux comprendre un sujet encore largement méconnu, mais aux enjeux importants pour la santé publique et notre quotidien.

.

Ciné Europe 14 rue Saint-Nicolas Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 5 62 69 59 01 contact.cineeurope@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of the documentary film LA JUNGLE DES ONDES LES SOLUTIONS (by Sabine El Gemayel).

Are the waves that surround us a danger?

This documentary examines the effects of wireless technologies on human health. Through interviews with scientists and electrosensitive people, the film highlights the potential risks associated with electromagnetic fields, and proposes concrete solutions for reducing our daily exposure.

The screening will be followed by a meeting with Frédéric Furlano, engineer and member of the Robins des Toits association.

Members of the association, including electrosensitive people, will also be on hand to talk about their experiences and answer questions from the audience.

A film and a discussion to better understand a subject that is still largely unknown, but which has major implications for public health and our daily lives.

L’événement Ciné-rencontre Plaisance a été mis à jour le 2026-01-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65