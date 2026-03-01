CINÉ-RENCONTRE Planètes Manufacture des Tabacs, SEW Morlaix

CINÉ-RENCONTRE Planètes

Manufacture des Tabacs, SEW 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Cette seconde édition de notre évènement de mars Les femmes sont des réalisateur-ices comme les autres réunit une sélection de films réalisés par des femmes qui interrogent, chacun à sa manière, la façon dont les normes sociales, esthétiques et intimes façonnent les corps et les existences. À travers des formes multiples — fiction, documentaire, expérimentation — ces œuvres proposent des regards situés, assumés, qui déplacent les récits dominants et mettent en crise l’évidence des modèles imposés.

Dans le cadre des ÉCHAPPÉES INATTENDUES du CNRS, en partenariat avec l’Espace des sciences, nous vous proposons de découvrir en avant-première du film d’animation PLANÈTES de Momoko Seto filmé, 3 semaines en Islande, 12 semaines au Japon, 3 semaines à Roscoff et 35 semaines en Bourgogne (France).

Des glaciers et des icebergs face à la crise climatique, aux rives d’une rivière constituée de pierres volcaniques, dans une grotte gelée, sur une île subtropicale dans le Pacifique, sur une baie où les calamars lucioles se jettent après la ponte, dans une station marine du 19ème siècle, dans un château décoré de pivoines…

Entre robotique et nature sensible, le film a rassemblé une botaniste, un décorateur, des ingénieurs, des naturalistes, des chercheurs, des apiculteurs, des pépiniéristes, des menuisiers, ainsi qu’une équipe de tournage nombreuse et enthousiaste. Pendant tout le tournage, ils ont filmé un décor vide, imaginant les personnages qui allaient être incrustés à l’image en post-production, et rêvant d’une histoire émotionnelle et de personnages vivants.

Un tournage nécessitant une grande patience et une connaissance fine du vivant.

C’est Gaëtan Schires, ingénieur du CNRS responsable des aquariums de recherche de la Station Biologique de Roscoff et Elie Levé, directeur de la photographie du film qui viendront présenter le film et vous éclaireront sur le défi qu’a relevé Momoko Seto !

Synopsis

Dendelion, Baraban, Léonto et Taraxa, quatre graines de pissenlit rescapées d’explosions nucléaires qui détruisent la Terre, se trouvent projetées dans le cosmos. Après s’être échouées sur une planète inconnue, elles partent à la quête d’un sol propice à la survie de leur espèce. Mais les éléments, la faune, la flore, le climat, sont autant d’embûches qu’elles devront surmonter. .

Manufacture des Tabacs, SEW 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 15 14

