Ciné-rencontre « Poèmes » Cinéma sous les pommiers – Coutances, 31 mai 2025 10:30

Manche

Ciné-rencontre « Poèmes » Cinéma sous les pommiers 24 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Début : 2025-05-31 10:30:00

fin : 2025-05-31

2025-05-31

En présence du Claire Ducreux, réalisatrice.

« Rose est danseuse. Une rupture amoureuse l’amène à se remettre en question comme jamais. Jacques est un sculpteur qui ne montre que très rarement son travail. Leur rencontre lors d’un festival de théâtre de rue va transformer de façon infime et infinie le regard qu’il porte sur la vie. »

Poèmes est un hommage et remerciement, pour les émotions qu’ils provoquent, au théâtre de rue et à l’art en général.

24 Rue Saint-Maur

Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09

English : Ciné-rencontre « Poèmes » Cinéma sous les pommiers

In the presence of Claire Ducreux, director.

« Rose is a dancer. A break-up with her lover leads her to question herself like never before. Jacques is a sculptor who rarely shows his work. Their meeting at a street theater festival will transform his outlook on life in infinite ways. »

Poèmes is a tribute and a thank-you, for the emotions it provokes, to street theater and art in general.

German :

In Anwesenheit der Regisseurin Claire Ducreux.

« Rose ist eine Tänzerin. Eine zerbrochene Liebe bringt sie dazu, sich wie nie zuvor in Frage zu stellen. Jacques ist ein Bildhauer, der seine Arbeiten nur sehr selten zeigt. Ihre Begegnung bei einem Straßentheaterfestival verändert seinen Blick auf das Leben auf winzige und unendliche Weise. »

Gedichte ist eine Hommage und ein Dankeschön, für die Emotionen, die sie hervorrufen, an das Straßentheater und die Kunst im Allgemeinen.

Italiano :

In presenza di Claire Ducreux, direttrice.

« Rose è una ballerina. La rottura con il suo amante la porta a mettersi in discussione come mai prima d’ora. Jacques è uno scultore che raramente mostra le sue opere. Quando si incontrano a un festival di teatro di strada, la sua visione della vita si trasforma in modo infinitesimale

Poèmes è un omaggio e un ringraziamento, per le emozioni che suscita, al teatro di strada e all’arte in generale.

Espanol :

En presencia de Claire Ducreux, directora.

« Rose es bailarina. Una ruptura con su amante la lleva a cuestionarse a sí misma como nunca antes. Jacques es un escultor que rara vez expone sus obras. Cuando se conocen en un festival de teatro callejero, su visión de la vida se transforma de forma infinitesimal

Poèmes es un homenaje y un agradecimiento, por las emociones que provoca, al teatro de calle y al arte en general.

