Ciné-rencontre Polisot

Début : 2025-12-21 15:00:00

Clôture de l’exposition Les réalités de l’exil avec un programme de courts métrages sur le même thème.

En partenariat avec le Cinéma Voyageur

Durée : 1h11mn

• D’où viens-tu l’ariégeoise ? #7 Carmen

Greta Loesch 11′ Caméra au poing La Télé Buissonnière 2018

Après des années d’itinérances depuis son Guatemala natal, c’est au cœur du quartier du Foulon à Pamiers que Carmen a posé ses valises. Avec son sourire et ses pièces de théâtre, elle tisse des liens entre les gens.

• FILAKIA apo ti FILAKI

Juliette Courrillaud Ardèche Images 12’ 2018

Camille et Jabbar vivent en Grèce. Ils sont amoureux mais ne peuvent pas être ensemble car Jabbar n’a pas de papier. La réalisatrice, une amie, les appelle grâce à Skype pour raconter leur histoire.

• Nous, les domestiques modernes

Flor, Nicole, Delia, Liz et Elizabeth ZinTv 38′ 2020

Nous, celles que vous appelez les bonnes, les nounous, les servantes, les esclaves modernes, vous allez nous entendre ! Ce film livre un autoportrait collectif de femmes combatives. Dans l’intimité du groupe, ces femmes en séjour irrégulier témoignent de leurs craintes et de leurs espoirs.

Elles s’emparent de la caméra pour rendre compte des différentes formes de violences subies au quotidien, mais aussi de leurs combats. Les peurs ne disparaissent pas, nous apprenons à vivre avec, elles nourrissent notre lutte

Ce documentaire a été réalisé dans le cadre d’un atelier vidéo mené par ZIN TV à la demande de la Ligue des travailleuses domestiques du Comité des travailleurs.ses migrants avec et sans papiers de la CSC Bruxelles et appuyé par le CIEP MOC Bruxelles. La Ligue a été créée en 2018 et regroupe des travailleuses domestiques en séjour irrégulier, d’origines et de langues différentes. Elles travaillent dans un secteur peu organisé et entendu.

Ensemble, elles mènent un combat au syndicat pour sortir de l’isolement, de l’invisibilité afin d’améliorer leurs conditions de travail, de vie et faire entendre les revendications des travailleurs et travailleuses sans-papiers dans leur ensemble. C’est pour visibiliser ce combat qu’elles ont souhaité réaliser ce film.

• D’où viens-tu l’ariégeoise ? #11 Madi

Greta Loesch et Chloé Jacquemoud Caméra au poing La Télé Buissonnière 10′ 2019

De son Arménie natale aux gâteaux colorés qu’elle confectionne à Pamiers, Madi nous dévoile son parcours. Celui d’une femme déterminée, qui tisse des liens sucrés dans l’écoute et le partage.

Projection suivie d’une discussion animée par l’association Fil aux œufs.

Entrée libre Ouverture du café associatif .

