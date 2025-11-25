Ciné-Rencontre Projection du Film De toutes nos forces de Nils Tavernier Pôle Social 3ème étage Cholet
Ciné-Rencontre Projection du Film De toutes nos forces de Nils Tavernier Pôle Social 3ème étage Cholet mardi 25 novembre 2025.
Ciné-Rencontre Projection du Film De toutes nos forces de Nils Tavernier
Pôle Social 3ème étage 24 avenue Maudet Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25 20:00:00
fin : 2025-11-25 22:30:00
Date(s) :
2025-11-25
Cafés-débats, soirées d’échanges et ateliers.
.
Pôle Social 3ème étage 24 avenue Maudet Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 22 10 info-famille@choletagglomeration.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Ciné-Rencontre Projection du Film De toutes nos forces de Nils Tavernier Cholet a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du Choletais