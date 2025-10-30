Ciné Rencontre Put your soul on your hand and walk Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

2025-10-30

Cette ligne de vie pendant plus de 200 jours est ma réponse en tant que cinéaste aux massacres en cours des Palestiniens. Fatem Hassona m’a prêté ses yeux pour voir Gaza où elle résidait en documentant la guerre. Depuis sa prison de Gaza les bouts de pixels et sons que l’on a échangés sont devenus de film que vous verrez. Son assassinat le 16 avril 2025 en change à jamais le sens.

Le film sera suivi d’une rencontre avec le Ligue des Droits de l’Homme et des représentants de l’Association France Palestine Solidarité. .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

English : Ciné Rencontre Put your soul on your hand and walk

Put your drunk in your hand and walk Running time: 1h50

This 200-day lifeline is my response as a filmmaker to the ongoing massacre of Palestinians. Fatem Hassona lent me her eyes to see Gaza, where she lived, documenting the war.

German :

Put your saoul a your hand and walk Dauer: 1h50

Diese Lebenslinie über 200 Tage hinweg ist meine Antwort als Filmemacherin auf die andauernden Massaker an den Palästinensern. Fatem Hassona lieh mir ihre Augen, um Gaza zu sehen, wo sie wohnte, während sie den Krieg dokumentierte.

Italiano :

Metti l’ubriaco in mano e cammina Durata: 1 ora e 50 minuti

Questa linea di vita di oltre 200 giorni è la mia risposta come regista ai continui massacri di palestinesi. Fatem Hassona mi ha prestato i suoi occhi per vedere Gaza, dove ha vissuto, mentre documentava la guerra.

Espanol : Ciné Rencontre Put your soul on your hand and walk

Put your drunk in your hand and walk Duración: 1 hora 50 minutos

Esta línea de vida de más de 200 días es mi respuesta como cineasta a las continuas masacres de palestinos. Fatem Hassona me prestó sus ojos para ver Gaza, donde vivía, mientras documentaba la guerra.

