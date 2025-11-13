Ciné-rencontre Quand les tomates rencontrent Wagner Granville

Ciné-rencontre Quand les tomates rencontrent Wagner

7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Début : 2025-11-13 20:30:00

fin : 2025-11-13 23:00:00

Il était une fois, dans le petit village grec d’Elias, deux cousins, des grand-mères et quelques notes de musique… Les tomates préfèrent-elles la musique traditionnelle grecque ou bien celle de Wagner ?

Poussés par la nécessité de continuer à exister et de s’affirmer dans un village de plus en plus désaffecté, les protagonistes s’interrogent, réfléchissent… et, pot de tomate en main, partent à l’assaut des grands marchés alimentaires. Cette quête de rentbilité d’une petite entreprise biologique met l’accent sur l’importance du pouvoir des relations humaines et celle de se réinventer en temps de crise.

Rencontre avec des intervenants du monde rural à l’issue de la projection. .

7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 6 38 50 32 59 contact.lpg@proton.me

