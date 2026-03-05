Ciné Rencontre Rencontre avec mon agresseur Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Ciné Rencontre Rencontre avec mon agresseur

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse

En 2017, une jeune femme dialogue avec un homme. 33 ans plus tôt, ce même homme l’a violée. Elle n’était alors qu’une enfant. Cette jeune femme, c’est Maiana…

Rencontre avec mon agresseur Durée 1h07

Dans le cadre de la 5ème édition des Talentueuses, une discussion aura lieu après la projection en présence de la réalisatrice Maiana Bidegain. Séance en partenariat avec La Ligue des Droits de l’Homme, section Côte Sud des Landes. .

English : Ciné Rencontre Rencontre avec mon agresseur

In 2017, a young woman talks to a man. 33 years earlier, this same man had raped her. She was just a child at the time. This young woman is Maiana?

