Ciné-rencontre : Reporters – 1981 Rue du Théâtre Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Ciné-rencontre : Reporters – 1981

Rue du Théâtre Cinéma les Variétés Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 19:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Photographes de presse et paparazzi un monde laborieux et cynique, avec ses codes,

ses règles, ses audaces.

Une étonnante plongée dans la vie politique et mondaine des années 80. .

Rue du Théâtre Cinéma les Variétés Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 61 18

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English : Ciné-rencontre : Reporters – 1981

L’événement Ciné-rencontre : Reporters – 1981 Hendaye a été mis à jour le 2026-09-07 par Hendaye Tourisme & Commerce