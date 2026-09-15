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Ciné-rencontre : Reporters – 1981 Rue du Théâtre Hendaye

dimanche 4 octobre 2026 · Rue du Théâtre · Hendaye

Ciné-rencontre : Reporters – 1981 Rue du Théâtre Hendaye

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue du Théâtre
Adresse
Cinéma les Variétés
Ville
64700 Hendaye
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Hendaye

Ciné-rencontre : Reporters – 1981

Rue du Théâtre Cinéma les Variétés Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 19:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Photographes de presse et paparazzi un monde laborieux et cynique, avec ses codes,
ses règles, ses audaces.

Une étonnante plongée dans la vie politique et mondaine des années 80.   .

Rue du Théâtre Cinéma les Variétés Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 61 18 

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English : Ciné-rencontre : Reporters – 1981

L’événement Ciné-rencontre : Reporters – 1981 Hendaye a été mis à jour le 2026-09-07 par Hendaye Tourisme & Commerce

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