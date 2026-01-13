Ciné-rencontre Revenir à l’essentiel centre bourg Taupont
Ciné-rencontre Revenir à l’essentiel centre bourg Taupont vendredi 13 février 2026.
Ciné-rencontre Revenir à l’essentiel
centre bourg Salle Lénivel Taupont Morbihan
Début : 2026-02-13 20:30:00
fin : 2026-02-13
2026-02-13
deux documentaires qui ont suivi deux femmes paysannes qui partagent leur expérience, leur quotidien.
1. Revenir à l’essentiel Documentaire, 20 minutes
Un film de Hélène Thébaud
Plongez au cœur de la Ferme aux pains à Taupont, où Justine Jeanpierre, paysanne boulangère passionnée, transforme le grain en pain bio de A à Z.
Cultiver ses céréales, moudre sa farine, préparer son levain, cuire son pain au four à bois… chaque geste raconte une philosophie de vie fondée sur le respect de la terre, des saisons et du lien humain.
À travers ce documentaire, je propose le portrait d’une femme forte et engagée, qui a choisi de se consacrer à la terre et de partager son savoir-faire. Revenir à l’essentiel nous invite à ralentir, à savourer le temps, le travail bien fait et la joie simple de se retrouver autour du pain.
2. Les fibres d’Éléonor Documentaire, 20 minutes
Un film de Estelle Pichard et Pierre-Manu Lemarchand
Aux Forges de Lanouée, près de Josselin, Éléonor, jeune éleveuse attachée à ses moutons Landes de Bretagne, utilise des savoir-faire ancestraux pour valoriser leur laine, une matière pour laquelle elle s’est prise de passion.
La projection est suivie d’un débat animé par le GAB Morbihan sur la place des femmes dans l’agriculture .
Sur place vous trouverez un stand de vente et dégustation de pains artisanaux et de créations en laine. .
centre bourg Salle Lénivel Taupont 56800 Morbihan Bretagne +33 6 99 93 01 07
