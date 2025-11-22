Ciné rencontre RISCLE Riscle

Ciné rencontre

Projection du film Se souvenir des tournesols , suivie d’un échange avec les réalisateurs et les acteurs du film.

Un film de Sandrine MERCIER et Juan HIDALGO

117 min | France | 2025

Partir ou rester ? C’est le dilemme d’Anaïs, 17 ans, profondément attachée à son Gers natal dans le Sud-Ouest de la France et à ses amis de la fanfare. Son bac en poche, elle devra quitter sa famille et la vie à la campagne. Au fil de ce dernier été, Anaïs prend conscience de ce qu’elle aime et doit laisser derrière elle la musique, les fêtes de village, la beauté des champs de tournesols… Mais comment avoir un avenir en pleine diagonale du vide ?

Cette rencontre a lieu dans le cadre du Mois du Film Documentaire, avec le soutien de Occitanie Livre et Lecture et la Médiathèque Départementale du Gers.

Inscription appréciée.

English :

Screening of the film Se souvenir des tournesols , followed by a discussion with the film’s directors and actors.

A film by Sandrine MERCIER and Juan HIDALGO

117 min | France | 2025

To stay or to go? That’s the dilemma facing 17-year-old Anaïs, deeply attached to her native Gers in south-west France and to her friends in the brass band. With her baccalaureate in hand, she will have to leave her family and country life behind. During this last summer, Anaïs becomes aware of what she loves and must leave behind: music, village festivals, the beauty of sunflower fields? But how can she have a future in the middle of the diagonal of emptiness ?

This meeting takes place as part of Documentary Film Month, with the support of Occitanie Livre et Lecture and the Médiathèque Départementale du Gers.

Registration appreciated.

German :

Vorführung des Films Se souvenir des tournesols , gefolgt von einem Gespräch mit den Regisseuren und den Schauspielern des Films.

Ein Film von Sandrine MERCIER und Juan HIDALGO

117 min | Frankreich | 2025

Gehen oder bleiben? Das ist das Dilemma der 17-jährigen Anaïs, die tief mit ihrer Heimat Gers im Südwesten Frankreichs und ihren Freunden in der Blaskapelle verbunden ist. Nach ihrem Abitur muss sie ihre Familie und das Leben auf dem Land verlassen. Im Laufe dieses letzten Sommers wird Anaïs bewusst, was sie liebt und was sie hinter sich lassen muss: die Musik, die Dorffeste, die Schönheit der Sonnenblumenfelder? Aber wie kann man inmitten der Diagonale der Leere eine Zukunft haben?

Diese Veranstaltung findet im Rahmen des Monats des Dokumentarfilms mit der Unterstützung von Occitanie Livre et Lecture und der Médiathèque Départementale du Gers statt.

Anmeldung erwünscht.

Italiano :

Proiezione del film Se souvenir des tournesols , seguita da un dibattito con i registi e gli attori del film.

Un film di Sandrine MERCIER e Juan HIDALGO

117 min | Francia | 2025

Partire o restare? Questo è il dilemma che si pone la diciassettenne Anaïs, profondamente legata al suo paese natale, Gers, nel sud-ovest della Francia, e ai suoi amici della banda musicale. Con la maturità in mano, dovrà lasciarsi alle spalle la famiglia e la vita in campagna. Durante quest’ultima estate, Anaïs si rende conto di ciò che ama e che deve lasciare: la musica, le feste di paese, la bellezza dei campi di girasoli? Ma come può avere un futuro nel mezzo della diagonale del vuoto ?

Questo incontro si svolge nell’ambito del Mese del Cinema Documentario, con il sostegno di Occitanie Livre et Lecture e della Médiathèque Départementale du Gers.

È gradita l’iscrizione.

Espanol :

Proyección de la película Se souvenir des tournesols , seguida de un debate con los directores y actores de la película.

Una película de Sandrine MERCIER y Juan HIDALGO

117 min | Francia | 2025

¿Irse o quedarse? Ese es el dilema al que se enfrenta Anaïs, de 17 años, profundamente apegada a su Gers natal, en el suroeste de Francia, y a sus amigos de la banda de música. Con el bachillerato en la mano, tendrá que dejar atrás a su familia y su vida en el campo. Durante este último verano, Anaïs se da cuenta de lo que ama y tiene que dejar atrás: la música, las fiestas del pueblo, la belleza de los campos de girasoles.. Pero, ¿cómo puede tener un futuro en medio de la diagonal del vacío ?

Este encuentro tiene lugar en el marco del Mes del Cine Documental, con el apoyo de Occitanie Livre et Lecture y la Médiathèque Départementale du Gers.

Se agradece la inscripción.

