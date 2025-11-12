Ciné-rencontre Sacré Coeur Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy
Ciné-rencontre Sacré Coeur
Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Tarif : 6.3 – 6.3 – 7.5 EUR
Début : 2025-11-12
2025-11-12
L’évènement du mois !
C’est la venue des réalisateurs de Sacré Coeur , Sabrina et Steven Gunnell !
Mercredi 12 novembre à 18H
Merci à SAJE Distribution pour cette opportunité ! Le film a déjà plus de 400 000 entrées en France, c’est un véritable phénomène !
Les places sont en vente au cinéma ! Attention pas de vente par internet ni de réservation par téléphone ! .
Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.fr
