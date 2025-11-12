Ciné-rencontre Sacré Coeur Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy

Ciné-rencontre Sacré Coeur

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : 6.3 – 6.3 – 7.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : 2025-11-12

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

L’évènement du mois !

C’est la venue des réalisateurs de Sacré Coeur , Sabrina et Steven Gunnell !

Mercredi 12 novembre à 18H

Merci à SAJE Distribution pour cette opportunité ! Le film a déjà plus de 400 000 entrées en France, c’est un véritable phénomène !

Les places sont en vente au cinéma ! Attention pas de vente par internet ni de réservation par téléphone ! .

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.fr

