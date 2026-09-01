Ciné rencontre Saint-Jean-d’Angély
mercredi 23 septembre 2026 · Saint-Jean-d'Angély
Informations pratiques
Saint-Jean-d’Angély
Ciné rencontre
Rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 18:00:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Le cinéma Cinévals en partenariat avec l’association Le Bourdon17, vous invite à une soirée spéciale dédiée à l’aventure, à la découverte et à l’humain.
Projection du film « The Way » (un chemin de vie).
Réalisé par Emilio Estérel avec Martin Sheen.
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Rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 44 53 62
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L’événement Ciné rencontre Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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