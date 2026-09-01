UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Jean-d'Angély

Ciné rencontre Saint-Jean-d’Angély

mercredi 23 septembre 2026 · Saint-Jean-d'Angély

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Rue Laurent Tourneur
Ville
17400 Saint-Jean-d'Angély
Département
Charente-Maritime
Tarif
6 6

Saint-Jean-d’Angély

Ciné rencontre

Rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 18:00:00
fin : 2026-09-23

Date(s) :
2026-09-23

Le cinéma Cinévals en partenariat avec l’association Le Bourdon17, vous invite à une soirée spéciale dédiée à l’aventure, à la découverte et à l’humain.
Projection du film « The Way  » (un chemin de vie).
Réalisé par Emilio Estérel avec Martin Sheen.
  .

Rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 44 53 62 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement Ciné rencontre Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

À voir aussi à Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime)