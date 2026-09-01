Informations pratiques

Saint-Jean-d’Angély

Ciné rencontre

Rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 18:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Le cinéma Cinévals en partenariat avec l’association Le Bourdon17, vous invite à une soirée spéciale dédiée à l’aventure, à la découverte et à l’humain.

Projection du film « The Way » (un chemin de vie).

Réalisé par Emilio Estérel avec Martin Sheen.

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Rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 44 53 62

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English :

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L’événement Ciné rencontre Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge