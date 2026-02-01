Ciné-Rencontre Sainte-Marie-Aux-Mines Obernai

Ciné-Rencontre Sainte-Marie-Aux-Mines

rue Athic Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-22 14:30:00

fin : 2026-02-22 17:00:00

Date(s) :

2026-02-22

A l’occasion de la sortie du film Sainte-Marie-Aux-Mines de Claude Schmitz, le cinéma 13e sens vous propose un échange avec le réalisateur et les acteurs du film !

Mutés à titre disciplinaire à Sainte-Marie-aux-Mines, en Alsace, les inspecteurs Crab et Conrad se voient confier une enquête apparemment sans difficulté la disparition d’une bague. Mais ce qui devait être une simple formalité se transforme rapidement en affaire complexe, bouleversant la tranquille routine de ce duo de célibataires endurcis. .

rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 68 19 billetterie@13esens.com

English :

To coincide with the release of Claude Schmitz’s film Sainte-Marie-Aux-Mines, 13th Sense cinema invites you to a discussion with the film’s director and cast!

