Ciné rencontre Sakonerak, à la découverte de la spéléologie Cinéma Maule Baitha Mauléon-Licharre
Ciné rencontre Sakonerak, à la découverte de la spéléologie Cinéma Maule Baitha Mauléon-Licharre jeudi 26 février 2026.
Ciné rencontre Sakonerak, à la découverte de la spéléologie
Cinéma Maule Baitha 10 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-26
Le cinéma Maule Baitha à Mauléon vous propose un film sur la spéléologie.
Pour découvrir la Basse-Navarre et la Soule méconnues et pour comprendre pourquoi des hommes et des femmes vont sous terre explorer les entrailles du Pays basque. Vous découvrirez la salle de la Verna, Betchanka, la Bidouze, etc. Le réalisateur et les membres du club de spéléo Leize mendi seront présents. .
Cinéma Maule Baitha 10 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 15 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné rencontre Sakonerak, à la découverte de la spéléologie
L’événement Ciné rencontre Sakonerak, à la découverte de la spéléologie Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de Tourisme Pays Basque